在美国，白宫数月来一直在为国会可能转由民主党控制做准备。美国总统唐纳德·特朗普的政府正在制定通过行政权力推进关键政策领域的方案，同时也在为立法者可能发起的调查做准备，《塞浦路斯邮报》报道。

据该报报道，白宫副幕僚长斯蒂芬·米勒、管理和预算办公室主任拉塞尔·沃特以及白宫律师正在拟定一份总统无需国会批准即可实施的措施清单。消息人士称，相关提案的工作自4月以来一直在进行。

移民、关税与预算

正在考虑的可能措施包括对关键矿产和风力涡轮机进口征收新关税、收紧针对外国学生和临时工的签证规定，以及降低住房和建筑成本的措施。

联邦机构已经提交了有关政府可自行采取行动的建议和法律评估。拉塞尔·沃特也在研究，哪些优先事项可由国会已批准的拨款提供资金。消息人士称，他希望修改联邦拨款规则，使政治任命官员对预算资金分配拥有更大影响力。

白宫法律顾问威尔·沙夫及其团队正在分析总统权力的边界，以及在法院为未来决定辩护的可能性。特朗普已获悉相关准备工作，并参与了有关讨论。

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民主党的机会

民主党控制国会将使其能够开展调查、阻止政府的立法倡议，并限制其预算优先事项。与此同时，总统仍将在贸易、外交政策和联邦机构管理方面保留重要权力。

特朗普表示，如果共和党失去对国会的控制权，他起初可能会积极行使否决权，随后寻求与民主党达成妥协。按照目前众议院218席对214席、参议院53席对47席的格局，民主党需要在众议院和参议院各至少增加四个席位，才能获得多数席位。

根据所引述的数据，民意调查倾向于民主党赢得众议院，而参议院选举结果仍不确定。如果民主党获得参议院多数席位，他们将能够阻止特朗普对司法和行政部门职位的提名，包括可能的最高法院提名人。

为调查做准备

政府也在为国会的询问、传票和提供文件的要求做准备。据该报报道，白宫律师已就如何回应此类请求向政治任命官员和机构负责人作出指示，并建议谨慎处理书面沟通。

《塞浦路斯邮报》指出，路透社此前报道称，众议院民主党人和委员会工作人员曾讨论可能举行的听证会、传票和文件请求。这些事项可能涉及特朗普是否曾将总统权力用于使自己、盟友或捐助者获益；这并非既定事实。一名消息人士称，白宫还希望获得司法部的法律意见，了解是否可以援引行政特权来保护与私人顾问的沟通。

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