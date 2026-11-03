据RMF24报道，在波兰，大多数大型零售连锁店、超市、折扣店以及购物中心内的商店将从2026年12月24日星期四至12月27日星期日连续四天停业。这一安排将由圣诞节假期与适用贸易禁令的周日相结合而形成。

商店为何将停业

自2025年起，12月24日平安夜在波兰是法定休息日。2026年，这一天恰逢星期四。随后两天，即12月25日和26日，是圣诞节假期，同样适用贸易限制。12月27日星期日将是非营业星期日。

据该媒体消息，如果规则不作修改，下次出现同样的日历组合要到2037年。12月23日星期三将是节日前可在大型商店购物的最后一天。零售连锁店当天可能延长营业时间，但运营商将在临近节日时公布具体安排。

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贸易禁令的例外

四天的暂停营业并不意味着所有零售网点都将完全关闭。法律规定了一些例外情况，其中包括由店主亲自进行销售的小型商店。在特定条件下，店主可由近亲属协助。

部分小型商店和特许经营网点可能会在节日期间营业，但这将取决于其所有者的决定。RMF24建议不要将所有购物都推迟到12月23日，而应分散在几天内进行。2026年12月圣诞节前还安排了三个营业星期日：12月6日、13日和20日。

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