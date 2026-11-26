11月24日升起的海狸超级月亮吸引了世界各地摄影师的目光。然而，捕捉到这一天文现象最别出心裁的画面，却是在太空中拍摄的。

据这位宇航员介绍，这些照片是使用400毫米镜头拍摄的，且未经任何后期处理便直接发布。 从照片中可以看出，巨大的月盘在穿过地球大气层时逐渐发生扭曲。

从地球表面拍摄的照片同样令人惊叹。摄影师们将满月与著名的建筑遗迹及现代城市为背景，定格了这些画面。

特别是，人们在雅典古帕特农神庙、匈牙利中世纪的博尔多克城堡、 伊拉克纳杰夫圣殿的宣礼塔之间、泰国的一座佛教寺庙以及伊斯坦布尔的一座悬索桥上，都拍摄到了鲍勃月的身影。

在北京，摄影师成功捕捉到一架客机拖着浓密的白色尾迹，恰好从明亮的月盘背景前飞过的瞬间。 在纽约，月亮在摩天大楼之间闪耀，透过第42街混凝土峡谷的缝隙若隐若现；而在多伦多，一群飞鸟也闯入了镜头。

在洛杉矶，摄影师艾伦·伯曼为了寻找理想的拍摄地点，甚至闯入了当地居民家门前的草坪，这让房主大吃一惊。

地球的大气层不仅影响了太空拍摄的照片，也影响了从地球表面拍摄的照片。 在多伦多上空，月球边缘因光线在温度和密度各异的大气层中发生折射，而显得有些扁平。

11月的满月之所以被称为“海狸月”，源于北美传统。正是在这个时节，海狸们正积极为过冬做准备，修筑储藏室，并为水体结冰做好最后的准备。

今年的11月满月也拉开了超级月亮系列的序幕。所谓超级月亮，是指满月恰好与地球的天然卫星在其27天轨道周期中接近地球的时期重合的现象。 因此，月亮看起来会比平时更大、更亮。

对于那些没来得及欣赏11月这一天象的人来说，不必等待太久。2026年的最后一次也是最近的一次超级月亮预计将于美国时间12月23日出现。

据预测，此次满月期间，月球将接近地球，距离约为356 740公里。这将再次为人们提供观测格外明亮且硕大的月盘的机会。

美国宇航局（NASA）宇航员阿尼尔·梅农从国际空间站上拍摄了满月，记录下它沉入地平线以及因大气影响而改变形状的瞬间。

值得一提的是，美国NASA已开始接受阿耳忒弥斯计划新一轮宇航员招募的申请。 该机构表示，入选的候选人可能参与未来的月球任务，包括在月球基地生活和工作，以及协助准备载人火星飞行任务。

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