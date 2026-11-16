在波兰，总统办公厅主任兹比格涅夫·博古茨基称，卡罗尔·纳夫罗茨基总统与各政治力量代表就宪法法院问题举行的会谈取得了成功。谈判在美景宫举行。博古茨基指出，通常彼此对立的政治团体坐到了同一张桌前。

会议参与者

据Polsat News报道，波兰人民党、波兰2050、Razem党、联盟党、波兰王冠联盟、法律与公正党、Rozwój Plus以及参议院团体Nowa Polska-Centrum的代表参加了谈判。

波兰人民党的代表是俱乐部主席克日什托夫·帕希克及其副手马格达莱娜·斯罗卡。波兰2050方面派出了俱乐部副主席帕维乌·希利日和数字化部副部长米哈乌·格拉马特卡。法律与公正党的代表包括俱乐部主席马柳什·布瓦什恰克和党副主席普热梅斯瓦夫·恰尔内克。

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左翼党和公民联盟的代表没有出席周一的会议。

博古茨基的声明

博古茨基表示，谈话并不容易，参与者并非在所有问题上都达成一致。不过，据他所说，没有人离开谈判桌，也没有人中断讨论。他还称，出席的政治力量愿意进行对话是一项成功。

会后，总统办公厅主任向目前在宪法法院任职的人员发表讲话。他呼吁他们不要加剧他认为缺乏法律依据的局面，并避免升级事态。

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