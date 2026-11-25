在民用商船多次遭遇无人机袭击后，保加利亚在黑海举行了海军和空军的大规模联合演习。

该国国防部新闻处以保加利亚《机密信息保护法》第26条为由，拒绝透露演习的具体内容，根据该条款，此类信息属于公务机密。

根据保加利亚海上交通管理处发布的NAVIM 864/26号航行警告， 鉴于此次演习，黑海约9000平方公里水域被暂时宣布为航行、抛锚、捕鱼及水下作业的危险区域。

保加利亚近海已有七艘商船遭到袭击，国防部长迪米塔尔·斯托亚诺夫于11月20日会见奥地利大使时强调，该国海军和空军始终保持着应对威胁的战备状态。 鉴于局势日益紧张，保加利亚和罗马尼亚的前国防部长博伊科·诺耶夫与约安·米尔恰·帕什库也呼吁欧盟组建一支专门的军事“EUNAVFOR Black Sea”海军特派团，以保护航运安全，其模式参照红海的“ASPIDES”行动。

保加利亚媒体Maritime.bg报道了这一消息。

在黑海卡利亚克拉角东南约75公里处，一架海上无人机击中并击沉了货轮Betul 8号。该事件发生于周一上午，地点位于保加利亚的专属经济区内。

此前有报道称，11月14日晚，一架无人机袭击了悬挂希腊国旗的油轮“Evia Petrol V”号。该船当时位于苏林以东偏东南四海里处。 大约35分钟后，一架无人机袭击了位于苏林运河南东方向5海里处的散货船“Marsol”号。该船上也发生了火灾。

11月13日，货轮Larissa 1号在穿越罗马尼亚领海时遭到无人机袭击。该船当时正驶往苏利纳港，计划从那里启程前往乌克兰。

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