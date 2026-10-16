在尼日利亚，JNIM与关联“伊斯兰国”的组织之间的战斗已蔓延至该国西北部地区。据《The Rio Times》报道，布基纳法索、马里、尼日尔以及尼日尔西部也发生了冲突。分析人士瓦西姆·纳西比亚称，此次升级的规模前所未有。

报道称有数百名武装人员死亡，但尚无独立核实的伤亡人数。该媒体评估称，冲突发生在国家权力最薄弱的边境地区。战斗蔓延至尼日利亚西北部，使萨赫勒地区的冲突与圣战活动和匪盗活动已相互交织的地区相连。

埃塞俄比亚的黄金加工

10月10日，埃塞俄比亚启动了该国首座价值5000万美元的黄金加工厂。该企业以合资企业形式成立；将提供黄金熔炼、检验、精炼和铸造服务，并生产金条。总理阿比·艾哈迈德表示，该工厂应扩大国内原材料加工，并吸引来自邻国的黄金。

符合合格投资者标准的埃塞俄比亚投资者也获得了参与尼日利亚Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals首次公开募股的权利。每股525奈拉的发行认购期延长至10月27日；可供出售的股份为41亿股。

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关于苏丹袭击的未经证实指控

苏丹人权组织Emergency Lawyers表示，苏丹北部靠近埃及边境的一次空袭造成至少72名淘金者死亡。该组织将责任归咎于埃及空军，但这一指控尚未得到独立证实。埃及军方称正在开展打击埃及南部非法采金的行动，但未提及淘金者疑似死亡事件。

10月12日，反对战争的苏丹民间和政治团体在亚的斯亚贝巴与“五方”机制举行会谈，非洲联盟、联合国、政府间发展组织、阿拉伯国家联盟和欧盟参与其中。他们提出临时停火、人道主义准入和全面政治对话。与会者同意成立筹备委员会，但未说明其组建时间表。

国际货币基金组织预测

国际货币基金组织预测，非洲经济将在2026年增长4.5%，并在2027年增长5%。与此同时，该基金预计，2026年向非洲大陆国家提供的发展援助将再减少12%。

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