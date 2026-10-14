也门战斗导致80万人无法获得援助——Channel NewsAsia

也门多个战线的战斗加剧，令医院不堪重负，并使约80万人获得人道主义援助的渠道受阻。据Channel NewsAsia报道，消息援引人道主义组织。

医院收治数百名伤者

根据红十字国际委员会的数据，马里卜、塔伊兹以及红海沿岸前线附近的医疗机构正记录到数量空前的武器伤患者。一些医院在一周内收治了超过700名伤者。

红十字国际委员会卫生协调员费拉斯·阿布萨姆拉表示，为创伤患者提供救治的工作人员正承受巨大压力。该国仍在运作的医疗机构中，只有一小部分能够为创伤受害者提供综合救治。医院还面临手术用品、麻醉剂、氧气和药品短缺的问题。

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人员流离失所和粮食短缺

据国际移民组织估计，自近几周新一轮战斗爆发以来，超过20万人被迫离开家园。伊朗支持的胡塞武装与沙特阿拉伯支持的政府军之间的冲突再次爆发。

联合国世界粮食计划署表示，战斗和道路封闭使得无法向也门第三大城市塔伊兹及其他受影响地区的80万人运送至关重要的援助物资。塔伊兹目前接收了最多逃离战斗的人员。

部分地区仍无法进入

根据世界粮食计划署的数据，一些地区因战斗和道路关闭而无法进入。小麦粉库存几乎耗尽，当地市场上剩余的食品可能只能维持很短时间。红十字国际委员会警告称，也门的医疗卫生系统已因超过十年的冲突、经济危机、人口流离失所和疾病暴发而疲惫不堪；如果战斗进一步加剧，该系统应对新一轮大规模伤员涌入的能力可能有限。

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