据《里约时报》报道，巴西联邦政府于10月19日开始提前发放提高后的“家庭补助金”（Bolsa Família）社会援助。所有领取家庭须在10月21日前收到款项——距离10月25日总统选举第二轮投票还有四天。

发放时间表

款项将根据社会身份识别号码NIS的最后一位数字发放。号码以1结尾的家庭于10月19日收到款项，以2结尾的于10月20日收到；号码以3至9或0结尾的领取者则于10月21日收到。

最低月度补助为691巴西雷亚尔，先前为600雷亚尔。平均补助金额从675雷亚尔增至777雷亚尔。家庭补助金是一项面向低收入家庭的现金支持计划，总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦领导的政府于2023年恢复了该计划。

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政府解释

巴西社会发展部将提前实施统一发放时间表解释为与2026至2027年厄尔尼诺现象相关的风险所致。该部门表示，联邦当局在2026年8月和9月认定了518起紧急状态或灾害情况，而2025年同期为253起。

同样的统一发放时间表也计划在11月和12月实施。在巴西总统选举第二轮投票中，现任总统、劳工党代表卢拉将与来自里约热内卢的参议员弗拉维奥·博索纳罗竞逐。

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