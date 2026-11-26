英国国防部已通知隶属于战略预备役的前军人，要求他们在发生战争时做好可能被征召入伍的准备。 军方领导层已向约5万名退伍军人寄送了相关信函，以确认他们重返军营的意愿，并收集有关其经验和技能的信息。

据记者报道，预备役人员被要求重新登记服役信息、更新联系方式，并报告工作单位及专业技能。 此举与英国为应对紧急情况或战争爆发时可能征召前军人所做的准备有关。

据估计，一旦宣布进入紧急状态，约5%的前现役军人可能被征召入伍。这一群体被称为“战略预备役”，将在战时构成第三波动员力量。

预计退伍军人将被征召以填补军队中的空缺职位、补充志愿预备役队伍，并执行国家防务任务。志愿预备役由拥有平民工作但定期接受军事训练的人员组成。

退伍军人事务大臣凯尔文·贝利表示，战略预备役在遏制俄罗斯侵略方面可发挥重要作用。

据《每日电讯报》报道，英国武装力量三大军种的所有退伍军人均收到了相关信函。这些文件由各军事部门的负责人签署。

国防部正在收集退伍军人的专业技能和经验信息，以便在必要时迅速确定哪些人可以被征召执行军事任务。

此举的背景是来自俄罗斯的安全威胁日益加剧，以及弗拉基米尔·普京试图试探北约的决心。

此前，英国国防大臣韦斯·斯特里廷曾警告称，该国必须在未来的1000天内做好战争准备。 他还强调，英国必须“做好与盟友并肩作战并取得胜利的准备”。

英国媒体《The Paper》和《每日电讯报》对此进行了报道。

需要指出的是，在民用商船多次遭到无人机袭击后，保加利亚正在黑海举行大规模的海军和空军联合演习。

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