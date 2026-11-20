英国军队有必要彻底重新审视步兵部队的训练，并借鉴乌克兰在抵御俄罗斯入侵及进行现代战争方面的经验。 具体而言，这意味着有必要让半数步兵人员掌握无人机操作技能。

乌克兰体系的关键优势之一被认为是快速采用新技术和军事创新。

根据皇家联合国防研究学院（RUSI）的一份新报告，英国步兵营约45%的官兵应参与无人机系统的操作。

“英国轻步兵营的满编人数为561人。如果英国陆军采用乌克兰使用无人机的水平，该部队约45%的兵力将由无人机系统组成，”报告中写道。

研究作者强调，乌克兰的经验已经从根本上改变了人们对现代作战的认知。他们将创新的快速落地视为乌克兰系统的主要优势之一。 前线官兵可以提出对无人机进行必要改装的要求，并参与其改进工作。正因如此，在欧洲国防机构中可能需要数年才能完成的流程，在乌克兰有时仅需几天即可完成。

RUSI还指出，无人机系统不应完全取代传统武器。 相反，无人机专家将与使用迫击炮、机枪和反坦克导弹的传统武器专家协同作战，而非完全取代他们。

“迫击炮会迫使敌军俯身趴地，以尽量减少弹片的影响。 这种姿势下，他们容易受到FPV的攻击。相反，受到FPV攻击的士兵应逃入树林，迫使FPV减速，然后对其开火。 然而，当士兵处于垂直姿势时，就会成为迫击炮火的攻击目标。因此，这种毁灭性战术的要领在于：要么先用迫击炮将步兵压制在开阔地带，随后利用FPV将其歼灭， 或者，反之，先利用FPV进行首轮打击，迫使部队逃往事先被迫击炮瞄准的林线，随后用迫击炮对其进行射击”，报告中写道。

另一个重要结论是，战场上的安全区实际上已不复存在。由于持续的空中监视，军队的移动几乎在任何时刻都会被对手察觉。 该研究所强调：每一位乌克兰和俄罗斯士兵都清楚，敌人几乎时刻都在监视着自己。无人机彻底改变了隐蔽作战的概念——唯一无法被无人机监测到的地点，只有地下。

无人机在后勤保障中也发挥着特殊作用。弹药、装备及其他必需物资的补给，越来越多地通过空中和地面机器人平台来完成。

报告中以乌克兰某旅为例，该旅在一个月内利用地面无人机平台完成了824次物资补给任务。此类行动中，每次运输的货物重量在100至150公斤之间。

与此同时，使用机器人技术也会伴随巨大的损失。据研究人员估算，即使任务成功率达到80%，一个营每周仍可能损失10至20架多功能无人机。 通常认为，在作战过程中，支持进攻行动的无人机平台将有50%被损失。

RUSI警告称：现代军队现在必须适应一种在很大程度上依赖地面和空中无人机的后勤体系。

《独立报》对此进行了报道。



英国将利用乌克兰战场的数据来研发人工智能无人机群。

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