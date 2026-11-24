过去几年间，英国一直为乌克兰采购一种爆炸物，卖家将其宣传为比C4威力更强的替代品，但《金融时报》的调查发现，该爆炸物可能并不含有军用塑性炸药的关键成分——RDX。

这些价值数千万英镑的合同是与美国公司Tripwire South LLC签订的，该公司由军火商瑞安·莫里斯领导。

据调查显示，英国国防部收到的安全数据表中注明了RDX的存在，但该部门自身的实验室分析并未证实这一点。

EDC-4炸药被供应用于乌克兰的攻击型无人机。英国议员表示，这一情况可能危及乌克兰军人的生命安全，并导致纳税人的资金被白白浪费。

莫里斯及其公司否认了这些指控，坚称产品中含有RDX，符合声明的规格，且未引发任何问题或投诉。

来源：《金融时报》

盟国需要向乌克兰提供的冬季援助应超过此前宣布的规模。英国已准备好与基辅方面商讨额外的支持措施，以帮助该国度过这个冬天。

国际盟友不仅应为即将到来的冬季，还应为整个2027年规划并确保对乌克兰的军事支持，以便乌克兰国防军能够稳固地守住前线，并在未来的谈判中占据有利地位。 英国国防大臣韦斯·斯特里廷在布鲁塞尔北约总部举行的第37次乌克兰国防联络小组会议上发表了上述声明。

英国成为首个将制裁范围扩大至俄罗斯所有十大石油生产公司的国家。 伦敦于周四在都柏林举行的欧洲政治共同体峰会上宣布了这一新制裁方案，其中包括“斯拉夫石油”公司、 “罗斯石油”公司旗下的“沃斯托克石油”项目、大型煤炭企业，以及运输俄罗斯石油和液化天然气的所谓“影子船队”的船舶。

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