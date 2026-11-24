向乌克兰供应武器的英国国防企业正因面临俄罗斯破坏活动的威胁而加强安保措施。

甚至向部分员工发放了带手柄的特殊镜子，用于检查车辆底盘是否藏有爆炸装置。

据《泰晤士报》报道，国防企业高管们担心遭遇暗杀、纵火及其他袭击。其中一些企业已配备安保人员，但不得不更改出行路线，并建议员工不要每天走同一条路去上班。

11月24日，英国军情五处（MI5）和国防部代表在一次闭门会议上，警告军事承包商必须加强企业安保。

各公司正在加强周边安保，增设监控摄像头，对人员进行更严格的审查，并限制信息访问权限。

来源：《泰晤士报》

几年来，英国一直为乌克兰采购一种被卖家宣传为比C4威力更强的炸药，但《金融时报》的调查发现，该炸药可能不含军用塑性炸药的关键成分——RDX。

盟国需要向乌克兰提供的冬季援助，应比此前宣布的更多。英国已准备好与基辅方面商讨额外的支持措施，以帮助该国度过这个冬天。

国际盟友不仅应为即将到来的冬季，还应为整个2027年规划并确保对乌克兰的军事支持，以便乌克兰国防军能够稳固地守住前线，并在未来的谈判中占据有利地位。 英国国防大臣韦斯·斯特里廷在布鲁塞尔北约总部举行的第37次乌克兰国防联络小组会议上发表了上述声明。

英国成为首个将制裁范围扩大至俄罗斯所有十大石油生产公司的国家。 伦敦于周四在都柏林举行的欧洲政治共同体峰会上宣布了这一新制裁方案，其中包括“斯拉夫石油”公司、 “罗斯石油”公司旗下的“沃斯托克石油”项目、大型煤炭企业，以及运输俄罗斯石油和液化天然气的所谓“影子船队”的船舶。

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