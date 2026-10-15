萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔表示，政府正在考虑对约一半因协助帮派而入狱的人实施有条件提前释放。他称，被释放者将受到监管，并必须遵守规定的条件。

据《The Rio Times》报道，布克尔于10月13日在圣萨尔瓦多总统府举行的新闻发布会上宣布了这一消息。他表示，当局正在评估大量人员的案件；按他的说法，这些人有罪并应被监禁，但考虑到该国所处的“特殊条件”，许多人可能获得例外处理。他没有说明实施该计划的时间表。

哪些人可能被释放

布克尔区分了帮派成员与在帮派控制地区受到胁迫而协助帮派的人。他举例称，有些年轻人会向帮派警告警方正在接近。同时，他指出，参与严重犯罪，包括协助藏匿被杀害者的遗体，应当以不同方式评估。

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总统表示，国家已根据与帮派合作的程度制定了标准。同时，他没有说明将由哪个机构适用这些标准并对每起案件作出最终决定。

紧急状态与法律异议

萨尔瓦多为打击帮派而实施的紧急状态自2022年3月27日起生效，并每月延长。政府数据显示，在此期间，超过93,162人在紧急制度下被拘留。人权组织报告称，已有超过500名被拘留者在羁押期间死亡，并收到超过6,500起投诉，主要涉及任意逮捕。

人权组织Unidehc的律师伊瓦尼亚·克鲁斯表示，总统不能自行释放人员。据El Faro报道，萨尔瓦多法律规定，只有法官可以批准释放被拘留者。布克尔还表示，他希望未来取消紧急状态，但没有给出具体时间表。

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