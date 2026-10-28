在美国，总统唐纳德·特朗普向因金融犯罪被定罪者给予的赦免，使受害者至少损失了1.19亿美元的赔偿金。这是CBS News的一项调查所称的内容，Interia对此进行了报道。

对160多项决定的分析

CBS News分析了特朗普于2025年1月就职后作出的160多项赦免决定。根据该电视台的结论，这些决定中约70%绕过了传统的正式审查程序。如果将因2021年1月6日袭击国会大厦而被定罪、并在特朗普上任后不久获得大规模赦免的人员计算在内，这类案件的比例将升至92%。

CBS News称，白宫内有一个由律师和说客组成的团体，他们能够接触总统，并为其客户争取赦免；这些客户尤其因欺诈、侵吞财产和建立金融金字塔而被定罪。该电视台报道称，至少18名被赦免者与白宫存在直接联系——通过说客或律师，以及被定罪者或其家属向特朗普竞选活动提供的捐款。

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卡洛斯·沃森案

CBS News举出的一个例子是记者卡洛斯·沃森，他于2017年为媒体初创公司OZY Media筹集资金。调查数据显示，他筹集了3700万美元，法院于2024年认定他犯有欺诈罪。沃森被判处10年监禁，并被责令返还投资者投入的资金。

据Interia报道，2025年3月，特朗普取消了沃森向投资者赔偿损失的义务，并将其10年监禁刑期改为他在调查期间已被羁押的时间。CBS News估计，由于这些赦免令，因金融犯罪被定罪者避免支付的款项超过11亿美元。这一数额不仅包括对受害者的赔偿，还包括向联邦犯罪受害者基金支付的款项以及财政机关处以的罚款。

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