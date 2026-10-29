法国勒阿弗尔、鲁昂、敦刻尔克、加来和马赛-福斯港口的码头工人将于10月30日举行24小时罢工。港口工人联合会CGT表示，由于此次行动，这些城市的港口活动可能减少95%，The Rio Times报道。

罢工原因

此次罢工是欧洲港口工会反对战争和港口武装化呼吁的一部分。薪酬问题和计划削减预算支出也被纳入诉求。

10月21日，法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼在马提尼翁与工会领导人会面。谈判持续了约两个半小时。CGT领导人索菲·比内表示，政府没有提出任何措施，也没有承认工会的诉求。

工会反对勒科尔尼于9月17日为2027年预算宣布的、规模约540亿欧元的紧缩计划。据该媒体称，抗议活动始于学生对教育机构人员配备的抱怨，随后扩大至有关工资、生活成本和养老金的诉求。

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后续行动

10月31日，黄背心运动团体呼吁在市政厅和国民议会附近举行集会。在一些地点，教育工会，包括SUD Éducation，可能加入其中。

对于11月5日，五个工会联合会——CFDT、CGT、FO、Unsa和FSU——支持举行全国抗议日。此次行动将聚焦工资、养老金、公共服务和预算问题。

在10月24日的前一次行动中，法国内政部统计全国共有41万名抗议者，其中巴黎有11万人。CGT估计参与者人数接近80万。警方报告了1314人被拘留，内政部则报告53名执法人员受伤。

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