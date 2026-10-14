在澳大利亚，财政部长吉姆·查默斯否认总理安东尼·阿尔巴尼斯在澳大利亚税务局（ATO）计划停止接受信用卡付款一事上绕过了他。据《卫报》报道，查默斯上周宣布为ATO提供新资金，这将使其能够继续接受此类付款直至本财年结束。

查默斯的立场

查默斯表示，他早在上周三就与阿尔巴尼斯讨论了此事。据他称，总理认为有必要确保更长的过渡期，以便ATO有时间妥善处理这一情况，而他也认同这一立场。

阿尔巴尼斯则表示，他在上周四早晨收到了澳大利亚工商会负责人安德鲁·麦凯拉的消息，周五便宣布了这一决定。查默斯说，他也参与了与该商会的沟通，并与助理财政部长丹尼尔·穆利诺一道向内阁同僚提出了这一建议。

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向ATO付款

10月初，税务专员罗布·赫弗伦表示，自12月1日起，ATO将停止接受用于支付税单的信用卡。该决定是在澳大利亚储备银行宣布禁止对银行卡支付收取附加费后作出的。

赫弗伦表示，继续接受银行卡每年将使ATO花费近2亿澳元，因为法律不允许将这些成本转嫁给持卡人。一些企业主，尤其是小企业代表，会使用信用卡管理现金流。估计约有5%的小企业以这种方式缴纳税款。

影子财政部长蒂姆·威尔逊表示，阿尔巴尼斯的干预据称又一次表明总理接管了查默斯的权限。与此同时，ATO是一个独立机构，政府不能就税务专员的决定向其发出指示。

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