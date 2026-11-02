部分共和党人将可能的国会选举失利与特朗普联系起来——RMF24

在美国国会选举前夕，共和党内部对可能的投票结果日益担忧。一些共和党政治人物、活动人士和候选人在私下谈话中将该党可能遭遇的挫败归咎于总统唐纳德·特朗普，RMF24报道称，消息援引自Politico。

对总统政策的批评

据该媒体报道，特朗普的外交政策决定，尤其是与伊朗的战争，在共和党人中引发了尤为尖锐的批评。美国众议院的一名议员表示，今年年初，党内认为有可能打破总统所属政党通常会输掉中期选举的传统。与此同时，他将共和党人处境的进一步恶化与对伊朗的轰炸联系起来。

共和党顾问T. V. Arrighi讽刺地谈及特朗普的竞选集会，以及他关于参议员约翰·赫斯特德和歌手妮琪·米娜的言论。据Politico报道，一些党内人士认为，选举后特朗普可能会因当前局势而受到公开指责。

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对该党不利的州

总统的批评者认为，他的政策对决定关键席位争夺的地区影响最为明显。他们将与伊朗的战争同燃料和化肥价格上涨联系起来，这可能打击了中西部选民。关税以及与加拿大的贸易冲突被称为边境州缅因州和密歇根州面临的问题。

报道还提到移民部门在亚利桑那州和得克萨斯州采取的严厉行动，这两州居住着许多拉丁美洲人；以及取消海地人和委内瑞拉人的临时保护身份，此举引发了佛罗里达州的不满。根据所引数据，锡耶纳学院为《纽约时报》进行的民调显示，民主党人在七场关键选战中领先。

特朗普的回应

特朗普在一档播客中表示，如果国会转由民主党控制，他将否决他们的法案，直到双方达成协议。总统还称，他参与竞选活动有助于共和党人，并提及举行了众多集会。他称对该党不利的民调结果据称遭到操纵。

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