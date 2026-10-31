美国亚利桑那州部分拉丁裔选民曾帮助唐纳德·特朗普在2024年选举中于该州获胜，但他们在中期选举前不打算投票支持他背书的候选人。Dawn报道。

22岁的费尔南多·努涅斯家庭有墨西哥血统，两年前曾在炎热天气中挨家挨户为特朗普拉票。他如今表示，11月3日将投票支持独立候选人，而不是共和党人或民主党人。

努涅斯将自己的失望归因于汽油、保险和食品价格上涨。他还对政府在杰弗里·爱泼斯坦案件材料方面——在他看来——缺乏足够透明度，以及对伊朗的战争感到愤怒。

尤马县的情绪

努涅斯居住的尤马县反映出部分拉丁裔选民转向共和党的趋势。法新社认为，这一趋势促成了特朗普在2024年获胜。特朗普在该县以20个百分点的优势获胜。

在农业小镇索默顿，居民几乎全部为拉丁裔，且传统上支持民主党；2024年约有40%的居民投票支持特朗普。市长赫拉尔多·阿纳亚认为，当时选民对乔·拜登担任总统期间的高通胀，以及每天涌入数千名移民感到愤怒。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

接受法新社采访的居民抱怨烤肉用的卡内阿萨达牛肉和柴油价格。一名要求匿名的园丁表示，他此前期待特朗普解决问题，但如今不再想支持他。

移民与抗议性投票

这名园丁还反对美国大规模移民突袭行动；他说，这些行动导致没有刑事定罪记录的人被驱逐出境。他表示，特朗普曾承诺追查罪犯，但在他看来，政府的政策走上了另一条道路。

该媒体指出，全国民调也显示拉丁裔选民感到失望，这让民主党希望至少赢得国会一个议院的控制权。不过，索默顿对特朗普的不满不一定会转化为对民主党的支持：一名法新社受访者计划不投票，而努涅斯打算支持独立候选人。

来自邻近圣路易斯的福音派牧师何塞·曼努埃尔·卡斯特罗预计，其社区成员将出现抗议性投票。同时，他认为拉丁裔选民转向共和党的过程才刚刚开始，因为其中一些人不同意民主党在堕胎和跨性别者权利问题上的立场。

关注我们在