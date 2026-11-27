捷克排球联合会表示，正评估因捷克女排可能与侵略国俄罗斯国家队交手而退出国际赛事的潜在后果。这涉及2027年国家联赛和世界锦标赛，Interia Sport报道。

可能在土耳其进行的比赛

根据已公布的赛程，捷克女排将在2027年国家联赛第三周对阵俄罗斯队。比赛计划在土耳其举行的赛事期间进行，该赛事将从7月7日持续至11日。

捷克队和俄罗斯队也可能在女排世界锦标赛四分之一决赛中相遇。捷克联合会在声明中表示，正在研究不参加赛事可能面临的体育和经济处罚，以及此举对获得2028年奥运会参赛资格的影响。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

联合会声明

捷克排球联合会主席马雷克·帕科斯塔签署的声明强调，该组织对俄罗斯侵略乌克兰的负面态度保持不变。联合会还表示，有义务维护捷克排球的利益。

据Interia Sport报道，参加国家联赛对奥运会资格赛十分重要，因为这项赛事提供最多的FIVB排名积分。其他晋级途径包括在世界锦标赛上获得较高名次，或在国际联合会排名中处于相应位置。

此前，波兰获得保证，其国家队不会在国家联赛常规阶段与俄罗斯队相遇。俄罗斯也将不会参加在波兰举行的2027年男排世界锦标赛。

关注我们在