在爱尔兰，一只名叫莫莉的海龟——它22多年前在海滩上被发现时身受重伤——终于被放归大海。 在此期间，这只海龟一直处于专家的监护之下，专家们很长一段时间都不确定它能否在自然环境中独立生存。

这场救援的故事始于2004年。当时，当地居民玛丽·克罗宁带着两个年幼的孩子——巴里和阿什林——在卡斯尔格雷戈里附近的沙滩上散步。 一场强烈的北大西洋风暴过后，这家人在一片海藻和碎片中发现了一只海龟。

“整个海滩都被海藻和碎片覆盖着。突然，海藻丛中有什么东西动了动，我们便看到了那只海龟，”这位女士回忆道。

这只海龟处于严重失温状态，前鳍受了重伤，很可能是遭到了鲨鱼的袭击。 这家人联系了丁格尔海洋世界水族馆（Dingle Oceanworld Aquarium），工作人员在半小时内赶到现场，将海龟带走进行救治。

玛丽以自己的昵称将其命名为莫莉。在随后的几年里，一家人定期去水族馆探望这只海龟。

由于鳍部受损，专家们曾担心莫莉可能永远无法重返大海。他们甚至尝试为它安装假肢，但这些尝试均以失败告终。

后来，这只海龟的状况有所好转，而在最近的一次体检中，兽医们发现它体内有卵。这为它重返自然环境提供了又一个理由。

在放归之前，工作人员花了六个月时间帮助莫莉适应独立生活：教它觅食，并在没有人类帮助的情况下生存。2026年5月，它被转移到葡萄牙的Zoomarine专业康复中心。

10月28日，这只海龟被放归大西洋，地点位于葡萄牙阿尔加维地区海岸线约22公里处。工作人员在莫莉身上安装了卫星追踪器，以便专家们能够追踪她的行踪。

“我们为它感到无比自豪。将海龟放归大海一直是我们的目标，而这仅仅是莫莉生命新篇章的开始，”Oceanworld水族馆方面表示。

根据DNA分析结果，莫莉来自墨西哥湾的玳瑁海龟种群。 专家们希望它能顺利抵达那里。但与此同时，在旅途中，它将面临塑料污染、渔具以及与船只相撞等威胁。

据水族馆馆长凯文·弗兰纳里介绍，被救时这只海龟大约10岁。在人类照料期间，它的体重从12公斤增至120公斤。 通常，大头海龟的寿命可达50至80岁甚至更长，它们在25至35岁时开始产卵。

与此同时，2004年发现莫莉的那群孩子已经长大成人，并移居新西兰。巴里成为了一名自然保护领域的生物学家，而阿什琳则成了一名教师。

他们的母亲将海龟重返大海比作自己的孩子远赴海外。

“这有点像你的孩子登上飞机，前往另一个大陆。 我们非常高兴莫莉回到了她的自然栖息地，并迫不及待地想了解她在野外生活的近况，”玛丽说道。

来源：BBC。

一种濒危龟类创下了潜水深度的纪录。

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