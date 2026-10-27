为什么人类50多年来一直没有重返月球？NASA计划何时再次登月

1969年7月，人类首次踏上月球表面；到1972年12月，美国宇航员已成功完成了六次载人登月。 “阿波罗”计划成为20世纪最宏大的技术成就之一，并证明人类不仅能够抵达其他天体，还能在天体表面开展工作并安全返回地球。 然而，该计划结束后，载人登月任务停滞了数十年。

如今，美国宇航局（NASA）正准备改变这一局面。该机构已确认计划于2028年让美国宇航员重返月球，但当前的计划所涉及的基础设施，比“阿波罗”任务时期所使用的要复杂得多。 这不仅是为了重现历史性的成就，更是为了为定期的探月任务以及人类在月球上的长期驻留创造条件。

为何在1969年取得成功后，人类却放弃了载人登月计划？“阿波罗”计划的技术都去了哪里？又是什么阻碍了NASA立即重启载人登月？

UA.News将为您解析太空计划的目标发生了哪些变化，月球任务为何依然极其昂贵，以及在下一次登月之前还需要完成哪些准备工作。

人类首次登月

1969年7月20日，美国“阿波罗11号”任务实现了其主要目标。 宇航员尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林乘坐“鹰号”登月舱降落在月球表面，而第三名乘员迈克尔·柯林斯则留在指令舱内，环绕月球轨道飞行。

这一事件是美国宇航局（NASA）多年努力、大规模政府投资以及美苏竞争的成果。太空竞赛是冷战时期更广泛的地缘政治对抗的一部分。 自1957年苏联发射人造卫星以及1961年尤里·加加林实现太空飞行以来，美国领导层一直致力于展示该国的技术优势。

1961年5月，美国总统约翰·肯尼迪向全国提出了目标：在本十年结束之前，将人类送上月球并安全返回地球。 为完成这一任务，投入了大量资源：研发了火箭、飞船、导航系统、通信设备以及用于在人类此前未曾直接探索的环境中作业的装备。

为了实施这些任务，需要建立一个相互关联的完整技术体系。土星五号运载火箭将飞船送入飞往月球的飞行轨道，指令与服务舱保障了乘员在太空中的停留， 而独立的登月舱则使两名宇航员能够降落至月球表面，随后返回轨道。

在“阿波罗11号”取得成功后，美国又进行了五次载人登月。总共有12名宇航员踏上了月球。 随后的每次探险都拓展了研究的可能性：宇航员在月球表面停留的时间更长，采集了土壤样本，安装了科学仪器，并使用月球车在各个研究区域之间移动。

最后一次任务是“阿波罗17号”，其乘员于1972年12月返回地球。自那时起，再没有人踏上月球表面。

美国为何在“阿波罗”计划后停止登月

月球探险计划的终止并非源于技术上的失败。美国已经证明了执行此类飞行任务的能力，后续任务也已规划好。该计划终止的主要原因在于政治优先事项的转变、资金削减以及后续探险任务的高昂成本。

最初，美国宇航局（NASA）曾考虑过一项规模大得多的月球探索计划。在首次成功登月后，该机构原本希望继续开展探索任务，改进设备并获取更多科学数据。然而，要维持该计划原有的规模却变得越来越困难。

据美国国家航空航天博物馆解释，早在1970年，NASA就开始取消计划中的登月任务。起初取消了“阿波罗20号”，随后又缩减了其他探险任务。 最终，“阿波罗17号”成为该计划的收官之作，尽管最初的计划本应继续进行飞行任务。

经济因素起到了关键作用。该计划需要政府投入巨额资金用于火箭研发、飞船制造、控制中心运作以及宇航员培训。 在实现主要政治目标——即在人类登月方面领先于苏联——之后，要向国会和公众解释为何仍需维持同等强度的资金投入，变得越来越困难。

美国航天计划的任务也发生了变化。美国宇航局（NASA）开始着手研制可重复使用的航天飞机（Space Shuttle）运输系统，随后将大部分资源集中用于近地轨道飞行、空间站运行以及科学研究。

此外，每次登月任务依然充满危险。尽管“阿波罗”计划取得了成功，但太空飞行仍伴随着巨大的风险。 1967年“阿波罗1号”灾难——三名宇航员在地球上进行飞船测试时遇难——揭示了此类计划中失误的代价。 后续的探险不仅需要资金，还要求为取得成果而愿意承担风险，而这些成果已不再像首次登月那样具有重大的政治意义。

因此，美国并非因某个具体的技术问题而丧失了登月能力。该国认为，在当时的成本和政治条件下，后续的登月任务不如其他航天领域重要。

人类真的失去了登月技术吗

“人类已经‘忘记如何飞往月球’”这一说法，常被用来描述“阿波罗”任务与NASA当前计划之间漫长的空白期。 然而，这种说法并不完全准确。飞行所涉及的物理原理、数学模型以及太空导航的基础知识并未消失。问题在于，能否重启此类探索任务不仅取决于科学知识。

20世纪60年代，美国建立了一个以具体目标为导向的大规模工业体系。 该体系涵盖了火箭发动机制造商、材料供应商、电子设备制造企业、工程团队、试验场以及宇航员培训中心。 “阿波罗”计划结束后，其中许多生产流程被终止，或被重新调整用于其他任务。

土星五号火箭已不再生产。曾为该计划提供支持的生产线、设备和供应链，并未作为可重复使用的完整系统得以保留。 部分曾直接参与“阿波罗”计划的工程师已退休，新一代专家不得不依靠文档、试验和现代工程方法来重建实践经验。

即使旧火箭的图纸尚存，也不意味着可以简单地将其重新组装起来。 还需要具备特定性能的材料、生产能力、合格的供应商、对组件的检验，以及确认整个系统符合安全要求。此外，电子设备、软件、认证标准和可用技术都发生了重大变化。

如今的NASA并不试图字面意义上地复刻“阿波罗”计划。 该机构正通过“猎户座”飞船、太空发射系统（SLS）火箭以及商业着陆系统，构建全新的飞行架构。这使得新技术得以应用，但同时也需要对大量组件进行研发、测试和协调。

因此，人类并未丧失登月飞行方面的知识。它失去的是曾经支撑此类探险任务的工业体系，而如今正在构建一个全新的体系——拥有不同的技术方案、制造商以及安全要求。

为何现代登月任务如此复杂

乍看之下，如今的登月任务本应比1969年更为简单。计算机性能更强，导航更精准，工程师们在航天飞行方面也积累了数十年的额外经验。 然而，现代月球探险绝非仅仅是使用更新设备重复“阿波罗”的航线。

首先，NASA不仅致力于将宇航员送上月球表面，还旨在为定期任务奠定基础。这需要更复杂的后勤保障、新型着陆系统、现代宇航服、科研设备，以及在月球环境中进行更长时间作业的能力。

其次，部分关键系统由私营公司开发。NASA正与SpaceX和Blue Origin合作，这两家公司正在研制用于在月球轨道与月球表面之间运送宇航员的着陆器。 这些系统必须通过测试——特别是无人演示飞行——才能获得该机构批准，用于载人登月任务。

第三，任务的每个阶段都取决于前一阶段的准备情况。 飞船必须将宇航员安全送达月球，着陆舱需接纳宇航员、完成下降并确保从月球表面起飞，而生命保障系统则必须在整个飞行过程中持续运行。 任何一个关键环节的失误或延误都可能影响整个任务。

宇航服的研发便是典型例证。它们既要保护宇航员免受真空、温差、月球尘埃和辐射环境的侵害，同时又要确保宇航员能够自由活动、采集样本并操作设备。 这是一种完整的生命保障系统，而不仅仅是防护服。

在美国审计署关于“阿耳忒弥斯”计划的报告中，主要问题包括着陆舱和宇航服的研发延误，以及在载人登月前需要完成的大量工作。 这些困难表明，仅凭一枚强大的火箭和一艘航天器，还不足以完成整个探险任务。

该计划的另一大特点是致力于探索月球南极地区。 该地区具有极高的科学价值，特别是因为永久阴影陨石坑中可能存在水冰。与此同时，地形、光照条件以及复杂的导航环境，对着陆点的选择和设备的运行提出了额外要求。

所有这些因素使得此次登月任务的难度不亚于“阿波罗”时代，尽管如今的困难原因在一定程度上有所不同。 NASA不仅要重现那次历史性的飞行，更要确保宇航员的安全，并为后续的探险任务奠定技术基础。

“阿耳忒弥斯”计划带来了哪些变化？为何登月计划被推迟至2028年

NASA当前让人类重返月球的计划名为“阿耳忒弥斯”（Artemis）。其目标是恢复载人登月任务，拓展科学研究，并逐步为人类在月球表面长期驻留创造条件。

该计划将采用“太空发射系统”（Space Launch System）火箭、“猎户座”（Orion）飞船以及由私营公司研发的着陆系统。 与“阿波罗”计划不同，NASA力求构建一种模式，使任务的各个环节能够并行发展，而着陆舱及其他系统日后可应用于后续的月球探险任务中。

然而，“阿耳忒弥斯”计划的最初方案曾多次调整。着陆器、宇航服及其他组件的研发耗时比预期更长。 因此，NASA调整了任务顺序，并决定在宇航员重返月球表面之前，对关键系统进行额外测试。

2026年10月23日，该机构公布了加速月球任务的最新计划。 根据该计划，“阿耳忒弥斯三号”（Artemis III）任务将于2027年实施，届时将在近地轨道对着陆器与“猎户座”（Orion）飞船的接近和对接等关键系统及程序进行测试。 这将有助于在乘员前往月球表面之前，验证各系统的兼容性。

美国宇航局计划在2028年初的“阿耳忒弥斯四号”任务中，按照更新后的任务序列实施首次载人登月。同时，着陆器的具体准备情况仍将是决定最终时间表的关键因素。

据NASA关于加速开发着陆系统的通报，该机构正同时与SpaceX和Blue Origin两家公司合作。 两家公司均需将各自的着陆器准备就绪以进行测试，并证明其具备执行必要操作的能力。NASA将据此确定哪套系统能够安全地将宇航员送至月球表面并将其送回“猎户座”飞船。

根据该机构的计划，宇航员将乘坐“猎户座”飞船从地球出发，随后转乘着陆器。 两名宇航员将登月，其余乘员则留在轨道上。完成研究任务后，宇航员需返回轨道，重新进入“猎户座”飞船并启程返航。

这一方案需要多个航天系统协同运作，并需通过测试验证其可靠性。正因如此，登月任务的推迟不能仅归因于单次发射的延误：这关系到整个任务架构的准备情况。

为什么NASA偏偏要在这个时候重返月球

重返月球对美国而言不仅具有象征意义。半个多世纪以来，太空研究的科学目标、技术能力以及地缘政治背景都已发生变化。 如今的目标不仅在于率先登陆月球表面，更在于确保定期飞行以及人类在地球以外的长期驻留。

主要科研方向之一是探索月球南极。 在永久阴影的陨石坑中可能蕴藏着水冰储备，未来这些水冰有望被用于提取水、氧气或火箭燃料的成分。然而，要实际利用这些资源，首先需要确定其位置、数量、成分及可获取性。

在其他天体环境下进行长期作业的经验同样至关重要。宇航员需要测试未来火星探险可能需要的设备、移动程序、生命保障系统及相关技术。 月球距离地球近得多，因此可以成为测试解决方案的试验场，这些解决方案日后将应用于更远的太空探索。

此次重返月球行动也发生在航天大国之间竞争的背景下。美国正致力于通过吸引国际合作伙伴和私营企业，保持其在月球探索领域的领导地位。 在此模式下，NASA不必独自开发每一项技术：部分工作将由商业承包商承担，他们可以提供自己的技术解决方案。

与此同时，建立永久性基础设施将需要巨额投资和多年的努力。即使2028年的登月任务取得成功，也不意味着人类能够立即在月球上长期居住。 为此，必须解决能源供应、辐射防护、货物运输、通信、设备维修以及为宇航员提供资源等问题。

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