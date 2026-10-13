青年蟑螂人民党（CJP）表示，其数名领导人在印度德里进入被设置路障的简塔尔·曼塔尔抗议场地后被拘留。Channel NewsAsia报道。

简塔尔·曼塔尔附近的拘留

据CJP称，被拘留者包括Saurav Das、Ashutosh Ranka和Ajinkya Shinde。该党领导人Abhijit Dipke发布的一段视频显示，抗议者翻越黄色金属围栏，跑进空无一人的场地并挥舞国旗。CJP称，随后警方追赶并拘留了他们。

德里警方周一将位于印度首都中心的简塔尔·曼塔尔从官方指定抗议地点名单中移除。该场地已被金属围栏封锁数日，并处于警方加强戒备之下。

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抗议者的诉求

近几日，尽管安保措施加强，支持该运动的人士和反对党仍走上街头。他们要求印度选举委员会主席辞职，并指控该委员会操纵选民名册以利于总理纳伦德拉·莫迪所属政党。选举委员会否认存在任何违规行为。

警方为抗议活动提供了三个替代的官方地点。Dipke在一则标记莫迪的帖子中表示，不能剥夺抵抗行动的官方地位。莫迪本人在德里的一场商业会议上发表讲话时称印度为“民主之母”，并表示该国民众公开讨论广泛议题，但没有直接提及抗议活动。

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