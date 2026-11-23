在美国，虚假的招聘和咨询公司向前任及现任官员、顾问和记者提供高薪工作，可能意图从他们那里获取与国家安全相关的数据。RMF24报道称，此事援引CNN的一项新闻调查。

通过招聘广告进行招募

据CNN报道，这一疑似网络与中国有关。虚假公司在LinkedIn上发布与中国有关的高收益咨询项目广告。回应此类邀约的人在不知道实际委托方是谁的情况下，准备分析材料和报告。

目标可能不仅包括前政府官员，还包括能够接触战略重要信息的记者、分析师和企业家。CNN指出，在唐纳德·特朗普政府期间数千名联邦雇员被解雇后，其中一些人在没有得到充分准备和间谍活动风险警告的情况下离开了岗位。

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FBI接管这些网站

美国相关部门表示，6月，FBI接管了13个与虚假咨询公司有关的网站。中国否认了这些指控，称其为政治迫害的一部分。

CNN记者与分析师还发现了其他可疑网站，与被FBI接管的网站相似。民主防卫基金会的马克斯·莱瑟认为，这一网络可能覆盖超过100个域名。英国、澳大利亚、加拿大和新西兰在一份联合声明中警告称，在所谓就业过程中不慎泄露重要信息可能对军方构成威胁，并为外国干预民主进程创造条件。

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