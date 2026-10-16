美国无党派分析项目Cook Political Report在2026年中期选举前，将11个联邦众议院选区的评级调整为更有利于民主党。正如《国会山报》报道，这些选区中相当一部分位于传统上支持共和党的州。

共和党选区的变化

明尼苏达州共和党人布拉德·芬斯塔德、俄亥俄州的迈克·特纳和迈克·凯里的选区，评级从“倾向共和党”调整为“略偏共和党”。纽约州开放的第21选区和南卡罗来纳州第1选区的评级也作出同样调整。

堪萨斯州德里克·施密特和内布拉斯加州迈克·弗拉德的选区，以及佛罗里达州开放的第16选区，从“稳固共和党”类别转为“倾向共和党”类别。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

蒙大拿州开放的第1选区在2024年选举中由唐纳德·特朗普以12个百分点优势获胜，Cook Political Report将其从“略偏共和党”调整为“无明显领先者”。

争夺民主党席位

俄亥俄州民主党人格雷格·兰兹曼和佛罗里达州贾里德·莫斯科维茨的选区也进一步向民主党倾斜。共和党人在中期选举前重新划定了两个选区的边界，希望让争夺这些席位更容易。

Cook Political Report众议院事务编辑埃琳·科维指出，House Majority PAC、Congressional Leadership Fund和MAGA Inc.超级政治行动委员会在关键选区投入了大量外部资金。她表示，这表明两党都认为这些选战具有竞争性。科维还指出，民主党人在一些选区具有竞争力，这些选区此前投票支持贝拉克·奥巴马，但在2024年总统选举中支持了特朗普。

关注我们在