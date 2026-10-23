美国无党派选举分析项目Cook Political Report在中期选举前不到两周，将19个众议院选区的评级调整为有利于民主党。《国会山报》对此进行了报道。

选区评级变化

目前由共和党人代表的六个选区从“难分胜负”类别转入倾向民主党的类别。更新中提及选区的现任议员包括亚利桑那州的胡安·西斯科马尼、科罗拉多州的加布·埃文斯、弗吉尼亚州的珍·基根斯以及威斯康星州的德里克·范·奥登。

另外两个空缺选区——肯塔基州第6选区和得克萨斯州第35选区——从倾向共和党的类别转入“难分胜负”类别。在肯塔基州第6选区，民主党人扎克·登博与共和党人拉尔夫·阿尔瓦拉多竞选；在得克萨斯州第35选区，民主党人约翰尼·加西亚与共和党人卡洛斯·德拉克鲁斯竞选。

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对众议院控制权的预测

在最近一次评级调整后，民主党在218个选区占优——这是控制众议院所需的最低席位数。Cook Political Report认为共和党在198个选区占优，并将17场选举评为完全无法预测。

分析人士称，最可能的结果是有12至22个席位从共和党转向民主党。根据这一预测，民主党明年可能在众议院拥有227至237个席位，共和党则拥有198至208个席位。

评级更新发布之际，围绕总统唐纳德·特朗普的新民调也已出炉。根据《纽约时报》/锡耶纳大学的数据，36%的受访者认可他的执政表现——这是Times/Siena民调中的最低数值。CNN的民调显示，其支持率为32%，选民对经济和国家状况感到不满。

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