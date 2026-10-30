美国分析项目Cook Political Report在中期选举前将另外12场众议院选战的评级转向民主党。更新后，超过218个席位的评级至少为“倾向民主党”，民主党在国会下院的预计席位数为227至240席，The Hill报道。

竞争性选区的变化

由共和党人杰夫·克兰克代表的科罗拉多州第五国会选区，评级从“倾向共和党”调整为“难分胜负”。由共和党人布莱恩·菲茨帕特里克代表的宾夕法尼亚州第一选区，以及南卡罗来纳州开放的第一选区，也获得了相同调整。

宾夕法尼亚州第八选区从“难分胜负”类别被调至“倾向民主党”。报道称，共和党人罗布·布雷斯纳汉在最近的民调中落后于其民主党对手。Cook Political Report众议院事务编辑艾琳·科维写道，围绕该议员股票交易的攻击似乎正在影响竞选进程。

由民主党人玛西·卡普图尔代表的俄亥俄州第九选区也转向民主党。共和党人曾两次为自身利益重新划定该选区边界，但卡普图尔击败了对手；Cook预测，她此次也将保住席位。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

共和党选区再次变得具有竞争性

Cook Political Report还修订了数个对共和党相对安全选区的评级。佛罗里达州第七和第九选区，以及印第安纳州第五选区，评级从“可能共和党获胜”调整为“倾向共和党”。科维将印第安纳州选区的竞争性与现任女众议员维多利亚·斯帕茨难以巩固其基本盘，以及唐纳德·特朗普支持率下降联系起来。

北卡罗来纳州第五和第九选区、新泽西州第二选区以及华盛顿州第五选区的评级，从“稳固共和党”调整为“可能共和党获胜”。科维认为，民主党人罗伊·库珀在参议院选战中大幅领先迈克尔·沃特利，以及全国共和党团体停止争夺该参议院席位后党内对投票率可能偏低的担忧，都可能对北卡罗来纳州共和党人不利。

民主党还需赢得3个额外席位，才能控制众议院。The Hill的合作伙伴Decision Desk HQ估计，多数党地位转向民主党的概率为80%。

关注我们在