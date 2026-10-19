在波兰，卫星制造商Creotech Instruments计划到2029年将生产能力提升至多10倍。该公司计划开设一家工厂，每年能够制造40颗不同类型的卫星，或最多100台同一型号的航天器。现有厂区每年生产约10颗卫星。

扩张计划

Creotech首席执行官格热戈日·布罗纳表示，公司将在未来几周开始在法国和德国设立子公司。到2032年，这家制造商的目标是制造重量为500公斤的卫星。

布罗纳表示，公司明年的收入已经得到保障，并且可能会在六个月内再签署几份合同。Creotech还计划参与欧盟大型卫星星座项目的招标。

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对美国火箭的依赖

据Channel NewsAsia报道并援引路透社消息，布罗纳表示，欧洲在未来多年仍将依赖美国运载火箭将卫星送入轨道。欧洲航天局数据显示，去年欧洲完成了全球324次轨道发射中的8次，而美国完成了193次。

Creotech不生产火箭，但在其卫星中避免使用美国技术，以免受到美国武器出口规则的约束。与此同时，SpaceX将该公司为波兰MikroGlob军事计划建造的全部4颗卫星送入轨道。布罗纳指出，新的欧洲火箭项目已经在发展，但在他看来，制造足够数量的运载火箭可能需要约十年时间。

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