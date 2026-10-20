日本大和证券集团和瑞穗金融集团已获得中国政府许可，可在中国大陆启动由其全资控股的证券业务公司。《日本时报》报道称，两家集团上周均获告知已通过最终审批阶段。一名熟悉情况的匿名消息人士透露了这一消息。

运营准备

瑞穗证券部门的一名代表证实了这一消息，并表示公司将继续为启动运营做准备。大和证券的一名代表拒绝置评。中国证券监督管理委员会未回应彭博社的询问。

瑞穗于2025年10月获得在中国设立全资证券业务公司的许可。据彭博社消息人士称，该公司上周在完成现场检查和运营审查后也获得了批准。

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大和证券的结构变化

2021年6月，中国监管机构向大和证券的合资企业发放了牌照，日本集团持有该企业51%的股份。今年4月，大和证券同意以约1亿美元收购中国合作伙伴的股份，以获得对该企业的完全控制权。上周，监管机构批准了所有权变更，使该公司能够作为全资控股实体运营。

拥有自己的经纪业务结构将使大和证券和瑞穗能够在无需与当地合作伙伴协调优先事项的情况下扩大在中国的业务，同时直接控制风险和数据安全。这两家日本集团加入了在中国拥有全资经纪公司的少数外国金融机构之列，其中包括摩根大通和高盛集团。

美国公司的申请

与此同时，花旗集团和Citadel Securities仍在等待其申请的决定。Citadel Securities在2024年尝试收购瑞信在中国的企业未果后，于2025年1月申请设立一家全外资公司的牌照。花旗集团于2021年底申请设立独立的经纪业务结构，并面临中国数据安全规则的变化以及美国的监管审查。

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