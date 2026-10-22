丹麦将向乌克兰军火制造商Fire Point的子公司提供超过1.12亿美元的信贷担保

丹麦向乌克兰火箭和无人机制造商Fire Point的子公司提供了7.5亿丹麦克朗（1.126亿美元）的信贷担保。 这笔融资旨在帮助该公司在丹麦开展业务，因为受乌克兰战争影响，该公司无法以常规商业条件获得贷款。

去年，丹麦邀请乌克兰公司Fire Point在该国南日德兰地区开展业务。如今，该公司将获得政府提供的信贷支持。

商业与竞争力大臣马丁·利德加德强调，这家乌克兰国防企业在丹麦的落户将有助于促进知识交流、推动生产发展并建立合作伙伴关系。

“得益于乌克兰国防企业在丹麦的落户，我们将获得技术、生产能力和合作伙伴关系。 这将有助于乌克兰取得胜利，丹麦国防工业将得到巩固，欧洲也将变得更加强大、更加独立，”马丁·利德加德表示。

国防部长耶佩·布鲁斯指出，丹麦是首个决定允许在境内设立乌克兰国防企业的国家。

“丹麦对乌克兰国防工业的支持提升了乌克兰武装部队的作战能力。 对乌克兰而言，从可靠的供应链中获得更多至关重要的国防装备和技术至关重要。毕竟，当乌克兰国防工业设在乌克兰境外时，生产将更好地免受俄罗斯的攻击，”耶佩·布鲁斯说道。

据该部长称，Fire Point在丹麦的运营还将拓展与乌克兰武装部队及丹麦企业合作的可能性。丹麦方面将能够接触到乌克兰国防工业在战争期间积累的独特技术和经验。

Fire Point子公司的信贷支持由丹麦出口投资基金（EIFO）提供。

该基金首席执行官佩德·伦德奎斯特表示，目前EIFO参与了近40个旨在支持乌克兰的项目。

丹麦企业与竞争力部在新闻稿中披露了这一消息。

乌克兰国防技术公司Fire Point将在波兰凯尔采举行的第34届MSPO国际防务工业展览会上，展示远程无人机FP-1、翼身一体导弹FP-5 “火烈鸟”以及FP-7和FP-9弹道导弹的实物样机。

在基辅，乌克兰国防公司Fire Point的总经理伊琳娜·特列赫表示，该公司计划在数月内部署一款由乌克兰设计和制造的弹道导弹。

关注我们在