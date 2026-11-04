Decision Desk HQ预测，民主党人海伦娜·福尔克斯将在美国罗得岛州州长选举中获胜。正如《国会山报》报道，截至美国东部时间20时42分，福尔克斯获得56%的选票，而独立候选人肯·布洛克获得28%。当时，Decision Desk HQ称已完成50%选票的计票。

选举中的对手

曾任CVS Pharmacy高管的福尔克斯与共和党候选人阿伦·古基安以及独立候选人布洛克竞争。自2006年以来，共和党人未曾赢得罗得岛州州长选举，而福尔克斯被视为此次竞选的热门人选。她的候选资格还获得美国前众议院议长南希·佩洛西的支持。

9月，福尔克斯在民主党初选中击败了现任州长丹·麦基。据《国会山报》报道，这是本轮选举周期中唯一一次现任州长未能获得所属政党提名的情况。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

丹·麦基的任期

麦基于2021年就任州长，此前他的前任吉娜·雷蒙多被任命为乔·拜登政府的商务部长。他完成了一个完整的民选任期。

根据库克政治报告的数据，麦基是美国最不受欢迎的州长之一。他还因华盛顿大桥的关闭和重建而受到批评。这座连接普罗维登斯和东普罗维登斯的大桥自2023年以来一直关闭。州长办公室表示，计划于2028年恢复该桥通行。

关注我们在