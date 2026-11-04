DDHQ预测霍布斯将连任亚利桑那州州长——《国会山报》

在美国，Decision Desk HQ预测亚利桑那州州长凯蒂·霍布斯将连任，开启第二个任期。据预测，这名民主党人将击败共和党人安迪·比格斯——来自亚利桑那州的美国联邦众议员，《国会山报》报道。

对第二个任期的预测

在投票日前夕，霍布斯在民调中领先比格斯。Decision Desk HQ和库克政治报告将这场竞选评估为倾向民主党。

据该报报道，自1967年以来，亚利桑那州州长从未在寻求连任时落败。亚利桑那州是唐纳德·特朗普曾两次在总统选举中获胜、而乔·拜登于2020年获胜的州。

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竞选进程

在竞选期间，霍布斯拒绝与比格斯辩论。她的竞选团队向Arizona Mirror表示，与该州居民直接交流比为简短发言和政治表演提供舞台更有效。2022年，霍布斯也未参加与其当时的共和党对手卡里·莱克的辩论。

莱克在2022年选举后曾在法院挑战选举结果，并未承认败选，但所有诉讼最终均被驳回。比格斯是特朗普总统的盟友，也是众议院自由核心小组成员；他曾投票支持推翻2020年总统选举结果，并声称亚利桑那州存在所谓大规模舞弊。

投票时，共和党控制着亚利桑那州立法机构两院，但其多数席位也在本次投票中面临改选。自2023年以来，霍布斯已541次行使否决权——这是该州纪录，《国会山报》援引Arizona Mirror称。

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