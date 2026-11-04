民主党人克里斯蒂娜·尼克博克预计将在俄亥俄州第10国会选区的美国众议院选举中击败共和党人迈克·特纳。据《国会山报》报道，这一预测由分析机构Decision Desk HQ发布。

初步结果

预测发布时，已计票65%，尼克博克的得票率略高于49%，而特纳接近48%。

特纳掌握该选区已超过二十年。他于2002年首次当选国会议员，并在2024年选举中以约18个百分点的优势连任。在本次投票前，Decision Desk HQ评估该选区可能仍将由共和党保持。

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候选人与竞选活动

尼克博克是一名退伍军人，也是首次竞选国会议员。5月，她在有六名候选人参加的初选中获得民主党提名。尼克博克曾在俄亥俄州立大学韦克斯纳医疗中心担任神经肿瘤学执业护士，并曾在美国空军和空军预备役服役。

在竞选中，尼克博克强调医疗费用上涨和获得治疗的机会，并批评削减联邦开支；她表示，这些削减可能损害工薪家庭。特纳则强调自己在华盛顿的工作经验，尤其是在国家安全和国防领域的经验。他得到总统唐纳德·特朗普的支持；特纳此前曾担任众议院情报委员会主席。

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