到本十年末，俄罗斯的工业、建筑和交通运输行业可能面临69.5万名工程师短缺。 这一数字是当前缺口水平的六倍多，而企业此类人才的配备率可能从95.8%降至77.8%。

据《福布斯》援引咨询公司ECOPSI的研究报告称。

目前，俄罗斯工业、建筑和交通运输领域约有250万名工程师。与此同时，专业人才缺口约为11.1万人。 据分析师预测，到2030年，对工程人才的需求将从263万增至313万，而可用劳动力数量将减少至244万。

未来人才缺口扩大的约85%将源于对工程师需求的增长。主要原因包括企业的现代化改造和自动化进程。此外，劳动力市场还可能因人口结构变化而流失约8.7万名专业人才。

ECOPSI指出，提高劳动生产率无法完全弥补人才短缺。具体而言，在建筑行业，仅能通过此举满足9.7万名新增专业人员需求中的4万名。

俄罗斯当局正试图通过增加选择职业教育学生的数量等途径，来解决技术工人短缺的问题。 2024年，弗拉基米尔·普京下令，要求在2028年前为工业领域培养约100万名技术工人。

作为回应，政府增加了大专院校和技术学校的公费名额，并扩大了“职业化”计划的规模。 到2025年，已有63%的九年级毕业生接受中等职业教育，而五年前这一比例仅为43%。大专和技术学校的学生总数达到390万人。

然而，学生人数的增加并不能保证他们能从事所学专业的工作。根据国立经济高等学院（VSHE）的数据，2024年，近40%接受过中等职业教育的人从事的并非本专业工作。

技术类大学的毕业生也面临着专业就业困难的问题。 2025年5月，俄罗斯联邦科学与高等教育部副部长德米特里·阿法纳西耶夫表示，约三分之一的无线电电子专业毕业生转行从事设备销售工作。

据他介绍，与技术行业的雇主相比，贸易公司能为他们提供更高的薪资、更优厚的福利待遇以及更好的职业发展前景。

由于救援人员短缺，俄罗斯计划征召服役期满的士兵参与灭火工作。

圣彼得堡当局将因大规模预算赤字而削减社会福利支出。

需要指出的是，在俄罗斯——这个侵略国——总统弗拉基米尔·普京签署了一项法令，将武装部队的编制人数定为2 441 630人。

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