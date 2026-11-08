戴纳·怀特拒绝了特朗普提出的担任白宫新闻秘书的提议

终极格斗冠军赛（UFC）首席执行官戴恩·怀特拒绝了美国总统唐纳德·特朗普提出的担任白宫新闻秘书的提议。

在11月7日（周六）的新闻发布会上，怀特并未直接回答关于特朗普提议的问题。但他表示，计划于周一前往华盛顿与美国总统会面。

据CNN报道，多年来，戴恩·怀特一直是特朗普最引人注目的盟友之一。他曾出席共和党最近的三次全国代表大会，并协助共和党争取年轻男性选民的支持。 这一群体在特朗普重返白宫的过程中发挥了重要作用。

此外，今年夏天，特朗普在美国独立250周年庆典期间，在白宫草坪上组织了一场UFC格斗赛。据该媒体报道，总统此举也是为了争取年轻男性的支持。

与此同时，特朗普的一位助手表示，任命怀特的提议只是个玩笑。不过，美国总统的这条推文发布之际，正值白宫物色新任新闻秘书之际。

前政府发言人卡罗琳·利维特已离职，而凯蒂·扎卡里亚在该职位上仅任职五天。

周六，白宫通讯主任史蒂文·郑转发了特朗普的推文，并附上自己的评论：

“见鬼，没错！干吧，戴诺·怀特！”

CNN已联系白宫和UFC，请求就此事发表评论。

CNN的一位知情消息人士透露了这一消息。

回顾此前，美国总统唐纳德·特朗普曾邀请UFC首席执行官戴尼·怀特出任白宫新闻秘书。美国总统在Truth Social上发布的一条帖子中透露了这一提议。

此前，美国总统唐纳德·特朗普指责民主党人在民主党赢得中期选举后，对共和党官员、捐助者和支持者进行了所谓的威胁。 他表示已指示司法部立即对这些指控展开调查。

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