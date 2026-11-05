在民主党于2026年11月3日赢得美国众议院和参议院后，国会预计将调整审议美国对哥伦比亚援助事务的委员会领导层。新一届国会将于2027年1月开始工作，在此之前，现任委员会主席将继续留任，《The Rio Times》报道。

可能的委员会主席

来自纽约州的民主党人格雷戈里·米克斯被认为是美国众议院外交事务委员会主席职位的主要竞争者之一。他曾于2021年至2022年担任该委员会主席。来自得克萨斯州的民主党人华金·卡斯特罗可能成为西半球事务小组委员会的负责人。

在参议院，来自特拉华州的民主党人克里斯·孔斯正在竞逐外交关系委员会主席一职。该报称，来自弗吉尼亚州的民主党参议员蒂姆·凯恩可能领导西半球事务小组委员会。委员会领导人的最终决定将在新一届国会宣誓就职以及党内程序完成后作出。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

援助资金

国会决定美国对哥伦比亚援助的规模和条件，包括安全及禁毒领域的项目。同时，资金通过拨款法案分配，因此负责美国国务院资金事务的国会机构也将发挥重要作用。

众议院的民主党人洛伊丝·弗兰克尔和参议院的布莱恩·沙茨被认为可能担任此类机构的主席。该报指出，这些立法者强调人权、2016年与前FARC反叛分子达成的和平协议以及民事项目。未来的援助规模及其可能附带的提供条件尚未确定。

华盛顿与波哥大的关系仍然紧张，此前美国政府于2025年9月表示，哥伦比亚明显未能履行其在毒品管制领域的义务。国会无法推翻白宫的外交政策决定，但可以为援助设定条件，并传唤官员作证。

关注我们在