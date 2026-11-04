根据美国选举初步结果，民主党可能在至少五个州赢得党派三连胜——同时控制州长职位及州立法机构两院。该党还寻求改变多个州立法机构议院的控制权，其中包括新罕布什尔州和威斯康星州。

据《国会山报》报道，民主党立法竞选委员会表示，该党可能获得至少12个州立法机构议院。与此同时，Decision Desk HQ尚未就许多选举发布官方预测。

可能出现三连胜的州

在明尼苏达州，预计参议员艾米·克洛布彻将成为该州新州长。预计民主党将保住州参议院多数席位，并获得州众议院控制权。美联社预测，他们将在州参议院获得至少35席，并在州众议院获得73席。

在密歇根州，美联社预测民主党将接管州众议院；选举前，共和党在该院以58比52占优。预计民主党人乔斯林·本森将接替格雷琴·惠特默出任州长，其所在政党可能在州参议院获得至少22席，并在州众议院获得60席。

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在内华达州，根据初步结果，民主党人亚伦·福特击败了共和党州长乔·隆巴多；美联社预测，民主党将保住州立法机构的多数席位。在宾夕法尼亚州，乔希·夏皮罗连任州长，民主党可能获得州立法机构上院的控制权。根据Ballotpedia的数据，民主党上一次在宾夕法尼亚州实现三连胜是在1993年。

立法机构的变化

在威斯康星州，美联社预测民主党将在州参议院以18比15占优，并在州议会以53比46取得多数。该媒体称，在民主党人大卫·克劳利赢得州长选举后，民主党还可能在该州取得自2010年以来的首次三连胜。

在新罕布什尔州，State Navigate追踪器预测民主党将在州众议院获得253席，共和党获得147席。根据其评估，在州参议院，两党可能各获得12席。截至发稿时，美联社尚未宣布任何一院的获胜者，而共和党州长凯莉·阿约特已连任新一届任期。

民主党还可能削弱或打破共和党在佐治亚州、北卡罗来纳州、得克萨斯州、俄亥俄州和艾奥瓦州的三连胜。在佐治亚州，根据初步数据，民主党人凯莎·兰斯·博特姆斯在州长选举中击败了共和党候选人里克·杰克逊。在得克萨斯州，预计民主党可能获得州众议院控制权，而民主党人吉娜·伊诺霍萨赢得了州长选举。

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