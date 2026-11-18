根据2026年11月3日中期选举的结果，民主党人玛丽·佩尔托拉击败了现任共和党参议员丹·沙利文。由此，民主党在国会参议院的席位增至56席。

阿拉斯加州参议院选举的胜者直到投票结束两周后才最终确定。计票工作因需要从该州偏远地区运送选票而延迟。

在99%的选票完成统计后，佩尔托拉获得了略高于50%的选票。她的主要竞争对手、共和党人丹·沙利文得票率不足46%。

在阿拉斯加的胜利，是民主党在今年中期选举中从共和党手中夺取参议院席位的第九个案例。总体而言，民主党在参议院获得56个席位，而共和党则为44个。

民主党还重新夺回了众议院的控制权。因此，随着新一届国会于2027年1月开始运作，该党将在唐纳德·特朗普总统任期的最后两年内控制美国国会的两院。

与此同时，阿拉斯加的竞选活动却伴随着一场丑闻。 据《纽约时报》报道，民主党人被指控试图让名不见经传的候选人丹尼尔·J·沙利文加入竞选，其姓名与现任参议员丹·沙利文几乎相同。 据称，此举的可能目的是误导选民。

经过法律诉讼，州法院允许第二位萨利文保留在选票上。与此同时，选举机构确保了选民能够区分这两位候选人。

佩尔托拉本人否认自己知晓这一可能存在的阴谋。美国司法部和阿拉斯加州共和党籍州长均表示将展开调查。

特朗普政府也提起了诉讼，试图在现任共和党参议员落败的情况下阻止选举结果的认证。然而，联邦法官驳回了这一请求。

阿拉斯加实行排名投票制，选民可以按优先顺序选出多名候选人。 BBC Verify的分析显示，即使所有投给排名第二的萨利文的选票都转投给现任参议员，佩尔托拉仍将获胜。

结果公布后，这位民主党人表示，华盛顿目前的现状不符合阿拉斯加居民的利益。“作为一生都生活在阿拉斯加、并致力于为本州服务的人， 对我而言，没有什么比获得阿拉斯加居民的支持更荣幸的了——支持我们对抗企业贪婪、降低生活成本并优先保障阿拉斯加利益的斗争，”佩尔托拉强调道。

来源：BBC

值得一提的是，美联社此前曾预测玛丽·佩尔托拉将在阿拉斯加州参议员选举中获胜。

这是近30年来，阿拉斯加首次选出民主党人担任州长。

美国民主党正准备对特朗普价值1000亿美元的石油协议展开调查。

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