美国众议院司法委员会的民主党人呼吁任命一名特别检察官，调查总统唐纳德·特朗普与已故、因性犯罪被定罪者杰弗里·爱泼斯坦之间涉嫌存在的关联。相关报告于10月26日发布，据《国会山报》报道。

民主党人的指称

报告作者称，11名女性将特朗普与爱泼斯坦涉及性暴力和剥削的犯罪联系起来。据她们称，其中5名女性直接指控特朗普在爱泼斯坦陪同下或在其直接在场的情况下实施强奸或性暴力。

民主党人还称，总检察长托德·布兰奇隐瞒了更多证据，而根据他们的说法，这些证据直接涉及特朗普。他们认为，特别检察官不仅应调查总统与爱泼斯坦之间可能存在的关联，还应调查爱泼斯坦所有可能共犯的活动，并寻求追究涉事人员的刑事责任。

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特朗普和白宫的立场

众议院司法委员会的首席民主党人杰米·拉斯金表示，与这11名女性有关的信息与特朗普所说的他认识爱泼斯坦的程度和其他棕榈滩居民一样相矛盾。

前总检察长帕姆·邦迪在2月举行的司法委员会听证会上表示，没有证据表明特朗普犯下罪行。特朗普本人否认与爱泼斯坦的活动有关联，称自己与他并不亲近，没有去过他的私人岛屿，也没有乘坐过他的飞机。他还表示，自己拒绝了前往该岛的提议。

白宫发言人劳伦·比斯告诉《国会山报》，报告中的任何指控都不属实。她称该文件是民主党人试图将注意力从特朗普的政治成就上转移开的做法，并称总统在所有与爱泼斯坦有关的事项上都已被完全洗清嫌疑。

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