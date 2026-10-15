美国民主党正在多个由共和党控制的选区押注拥有军旅经历的候选人。该党希望在部分退伍军人对与伊朗的战争以及武装部队动荡感到不满的背景下，争取退伍军人选民，Asharq Al-Awsat报道。

在科罗拉多州第五选区，民主党人、美国陆军前上尉杰西卡·基林正与共和党人杰夫·克兰克竞争。该选区涵盖五处军事设施，包括北美防空司令部、卡森堡和美国空军学院。根据联邦统计数据，该选区近九分之一的居民是退伍军人。

已登记为共和党人的前空军上校卢·克里斯滕森在一场支持基林的活动上表示，立法机构必须为总统唐纳德·特朗普设定限制。基林的竞选团队批评克兰克的投票与特朗普的立场一致。克兰克本人表示，在他认为总统错误的问题上，他准备反对总统，其中包括将美国太空司令部从科罗拉多州迁往阿拉巴马州。

弗吉尼亚州的再度对决

在弗吉尼亚州第二选区，民主党人、美国海军前指挥官伊莱恩·卢里亚再次参选，对阵共和党人、前海军直升机飞行员珍·基根斯。卢里亚因与伊朗的战争批评基根斯和特朗普，称这场战争是地缘政治错误和不断扩大的经济危机。她还指责对手投票反对旨在未经国会批准即停止军事行动的决议。

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曾在海军服役10年、两次在阿拉伯湾地区服役的基根斯表示，她希望战争尽快结束。与此同时，她指责卢里亚的批评意味着选择站在伊朗一边。

佛罗里达州和南卡罗来纳州的候选人

在南卡罗来纳州第一选区，前海军中将南希·拉科尔代表民主党参选，对阵共和党人詹妮弗·汉尼卡特。在佛罗里达州第十三选区，退役陆军准将莉拉·格雷挑战共和党人安娜·保利娜·卢纳。在佛罗里达州第七选区，前海军飞行员、NASA办公厅主任贝尔·道尔顿与共和党人瑞安·伊莱贾竞争。

作为一个选民群体，退伍军人总体上倾向于共和党：根据美联社VoteCast的数据，近10名退伍军人中有6人在两年前投票支持特朗普。与此同时，该媒体在弗吉尼亚州和科罗拉多州采访的部分退伍军人，对与伊朗的战争以及国防部长皮特·赫格塞思的工作表示担忧。

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