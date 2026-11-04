美国民主党人呼吁联邦机构保存文件 — 《卫报》

在美国，一批民主党议员呼吁总统唐纳德·特朗普政府中的联邦部门和机构负责人依法保存公务文件。他们警告称，故意非法隐匿、移除、伪造或销毁记录，可能面临罚款或最高三年的监禁。

据《卫报》报道，众议院教育和劳动力委员会首席民主党人鲍比·斯科特向机构负责人发出了这封信。预计他将在明年担任该委员会主席。斯科特要求收件人在11月18日前书面确认文件已被保存。

遵守法律的要求

斯科特援引了1950年美国《联邦记录法》。该法律规定，必须收集和保存记录政府事务处理情况或具有信息价值的文件。

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这名国会议员表示，选民授权国会揭露政府中的浪费、欺诈和滥用职权行为。这封信发给了由该委员会监督的10个部门和机构负责人，其中包括教育部、农业部和劳工部、卫生与公众服务部，以及国家劳资关系委员会。

加强监督的计划

根据报道，在周二的选举后，民主党赢得了众议院和参议院的多数席位。这将赋予该党更广泛的监督政府的权力，包括索取文件以及对政府官员展开调查。

过去两年中，特朗普政府大幅重组了联邦政府并削减了员工人数。尤其是，教育部员工人数减少了一半。斯科特此前曾对教育部长琳达·麦克马洪表示，这些削减实际上使拆除该国最强大的民权保护机构之一成为可能。9月，他承诺，如果担任委员会主席，将积极监督教育部的工作。

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