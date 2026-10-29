美国民主党人呼吁OSHA保留劳动者保护措施——《卫报》

美国民主党立法者，包括参议员伊丽莎白·沃伦和众议员伊尔汗·奥马尔，呼吁美国职业安全与健康管理局（OSHA）放弃拟议的放宽防护呼吸器规定的措施。他们认为，这些变化将削弱对接触危险物质的劳动者的保护。

据《卫报》报道，立法者在致负责OSHA事务的劳工部助理部长戴维·基林的信中指出，雇主为接触铅、石棉、甲醛、无机砷及其他化学品的劳动者提供呼吸器的义务将减少。

医疗评估可能被取消

根据信件作者的说法，OSHA还寻求取消一项要求，即雇主必须为使用某些类型呼吸器的劳动者提供医疗评估。立法者认为，负责监管OSHA的美国劳工部将不诚信雇主的利益置于劳动者安全之上。

平均而言，每年有超过5000名美国人死于与工作相关的呼吸系统疾病。信中还指出，近年来煤炭行业劳动者中矽肺病和尘肺病病例数量正在上升。这与用于台面的工程石材的使用，以及煤层中二氧化硅暴露增加有关。

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对程序的批评及工会支持

呼吁书作者表示，OSHA于2025年7月提出规则草案时，未提供必要证据，也未征集实施这些规则所需的信息。他们还批评了8月的程序性听证会，当时国会正处于休会期。

该信由参议员克里斯·范霍伦和科里·布克、众议员普拉米拉·贾亚帕尔、拉希达·特莱布、贾斯明·克罗基特以及国会中另外20多名民主党人签署。工会、医学和行业专家也反对放宽标准。美国总承包商协会表示，良好的安全规则从长期来看可为承包商节省资金，而放松监管带来的益处可能会被未来的法律责任抵消。

据该报报道，共和党人提议在2027财年将OSHA预算削减超过8%。2025年，OSHA检查数量减少20%，该机构因带补偿的自愿离职计划和提前退休而失去223名正式员工。

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