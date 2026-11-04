据Decision Desk HQ预测，在美国，民主党赢得了加利福尼亚州全部五个在2026年中期选举前由该州调整边界的联邦众议院选区。与此同时，共和党在重新划分选区后原本希望获得15个席位，却只赢得其中两个，The Hill报道。

加利福尼亚州选民于2025年批准了第50号提案，允许更新选区边界，以帮助民主党获得五个联邦众议院席位。根据DDHQ的数据，在第1选区，民主党人迈克·麦圭尔领先现任共和党人詹姆斯·加拉格尔14个百分点。在第3选区，此前代表第6选区的众议员阿米·贝拉同样以14个百分点领先共和党人罗布·塔克。

加利福尼亚州结果

在第22选区，据DDHQ预测，民主党人兰迪·维列加斯击败现任共和党人戴维·瓦拉道，并领先对方33个百分点。在第41选区，民主党人琳达·桑切斯领先米奇·克莱蒙斯近30个百分点；在第48选区，玛尼·冯·维尔珀特领先吉姆·德斯蒙德19个百分点。

在得克萨斯州，共和党在重新划分选区后寻求至少获得五个席位，但据DDHQ预测，仅赢得一个重新划分的选区——第32选区。在那里，共和党人杰斯·亚布罗以近3个百分点的优势击败民主党人丹·巴里奥斯。民主党则赢得第15选区和空缺的第23选区，因此在该州净增一个席位。

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其他州

在佛罗里达州，共和党希望在重新划分选区后从民主党手中夺取四个席位。截至周三，DDHQ预测民主党将在其中三个选区获胜；在第9选区，现任民主党人达伦·索托在计票接近完成时以0.5个百分点领先共和党人丹·格林。

在俄亥俄州，民主党人玛西·卡普图尔和格雷格·兰兹曼保住了各自席位，尽管新的边界使他们的选区更有利于共和党人。在北卡罗来纳州，唐·戴维斯保住了第1选区，尽管唐纳德·特朗普在2024年选举中以近12个百分点的优势赢得该选区。据DDHQ预测，民主党还赢得了该州另外五个选区。

在亚拉巴马州，肖马里·菲格斯以约7.5个百分点的优势保住第2选区。在犹他州，法院下令修改选区地图，随后前国会议员本·麦克亚当斯在新选区获胜，以47个百分点的优势击败共和党人莱利·欧文。

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