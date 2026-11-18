据《独立报》报道，在2026年美国中期选举后，民主党将获得国会两院的控制权。在阿拉斯加最后一场参议院选举结果公布后，民主党将在参议院获得56个席位。

此次选举中，众议院全部435个席位以及参议院100个席位中的35个席位进行了改选。民主党还将重新夺回众议院控制权，该党上一次控制众议院是在2023年。据该报称，民主党在肯塔基州、新泽西州、印第安纳州和北卡罗来纳州赢得了多个席位。

参议院结果

民主党在多个被该报称为共和党昔日堡垒的州获胜，包括得克萨斯州、堪萨斯州、南卡罗来纳州、俄亥俄州、缅因州和艾奥瓦州。在密西西比州，民主党人斯科特·科洛姆击败了现任共和党参议员辛迪·海德-史密斯。

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在得克萨斯州，民主党候选人詹姆斯·塔拉里科获胜。《独立报》指出，他将成为近40年来首位从该州当选进入国会参议院的民主党人。在南卡罗来纳州，民主党人安妮·安德鲁斯击败了获得特朗普支持的共和党人达琳·格雷厄姆。在密歇根州，进步派民主党候选人阿卜杜勒·赛义德击败了同样获得特朗普支持的共和党人迈克·罗杰斯。

特朗普的反应

美国总统唐纳德·特朗普在接受福克斯新闻采访时表示，民主党开展了一场出色的竞选活动，并进行了顽强斗争。他还表示愿意在其总统任期最后两年与民主党合作，但拒绝在其移民政策和跨性别者权利问题上作出妥协。

特朗普表示，他可能会对新一届国会中民主党支持的立法倡议行使否决权。该报指出，共和党人可能提出的挑战以及特朗普政府的法律干预，可能会拖延结果的最终确认，尽管总统表示愿意接受这些结果。

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