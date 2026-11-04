民主党赢得美国国会两院多数席位——The National

民主党在周二的中期选举后赢得了美国国会两院的多数席位。与此同时，部分选区的计票仍在进行：众议院仍有68个席位尚未确定，尤其是阿拉斯加州和密西西比州的结果受到关注。

据《The National》报道，此次选举为民主党在州级层面带来了一系列历史性结果。在得克萨斯州，吉娜·希诺霍萨成为州长，是首位担任该职务的拉丁裔女性；詹姆斯·塔拉里科则赢得了一个空缺参议院席位的竞选。在邻近的堪萨斯州，一名民主党人近一个世纪以来首次赢得参议院席位。

各州的历史性胜利

在佐治亚州，凯莎·兰斯·博托姆斯成为美国历史上首位当选州长的黑人女性。在佛罗里达州，首位黑人男性当选州长。密歇根州将派遣阿卜杜勒·埃尔-赛义德进入参议院，他成为首位当选国会上院的穆斯林。

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在南卡罗来纳州，民主党人安妮·安德鲁斯击败了共和党人达琳·格雷厄姆，后者是已故参议员林赛·格雷厄姆的妹妹。在俄亥俄州，获得唐纳德·特朗普支持的州长候选人维韦克·拉马斯瓦米落败。

特朗普称准备与民主党合作

美国总统唐纳德·特朗普向《纽约时报》表示，他准备承认选举结果并与民主党人合作。随后他称，民主党人“奋力竞争”并且“表现不错”。

与此同时，特朗普暗示，与新一届国会的互动可能会很困难。在选举结果陆续公布期间，他在Truth Social上发布了一张写有veto一词的红色帽子图片。总统在接受Fox News采访时表示，他将否决他认为不可接受的法案。推翻总统否决需要国会两院各自三分之二议员的投票支持。

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