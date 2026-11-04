民主党在中期选举中赢得足够席位，从而控制美国众议院和参议院。中国社交媒体用户对这一结果反应不一：一些人批评美国政治制度，另一些人则讨论总统唐纳德·特朗普持续的政治影响力可能如何影响北京的利益，据《南华早报》报道。

对国会的控制

据美联社报道，民主党超过了在众议院获得多数席位所需的218席门槛，并且赢得了足够多的选举，以重新控制参议院。本次选举改选众议院全部435个席位和参议院35个席位。最终结果预计将在未来几天内确定。

在特朗普第二个总统任期的最后两年，他将与由反对派控制的国会共事。这可能限制其立法倡议的推进，并加强对政府工作的监督。

对美国制度的批评

一些中国网民怀疑中期选举能否带来改变，并称美国制度是虚假的民主。一名用户写道，人们认为某个具体政治人物或政党是问题所在，却没有将其与政治制度本身的缺陷联系起来。

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评论中还出现了对美国资本主义和社会不平等的批评。中国官方媒体曾多次表达类似看法。尤其是，《人民日报》在2021年的一篇评论中表示，美国的民主治理已成为一种幻觉。

对特朗普角色的评估

部分用户批评特朗普针对伊朗的军事行动，以及他在外交政策上的不可预测性。与此同时，一些评论人士认为，保留他的政治影响力可能符合北京的利益。

讨论中还提到了讽刺性绰号“Chuan Jianguo”，即“特朗普——建国者”，这暗示他的行动据称无意中有利于中国。一些用户将特朗普的做法与前总统乔·拜登的政策相对比，认为后者更侧重于通过联盟来应对中国。SCMP指出，特朗普更强调贸易谈判以及与中国国家主席习近平的直接互动。

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