在波兰，众议院议员卢卡什·梅伊扎从1月1日至11月1日进行了115次国内航班，这类航班对议员免费。他是使用这一权利次数最多的议员，RMF24报道，援引众议院办公厅的数据称。

平均每两天乘坐一次航班

梅伊扎是一名无党团议员，此前曾是法律与公正党议员。他平均每两天乘坐一次飞机——每周约三次。1月1日至11月1日期间，众议院举行了20次会议。

波兰议员享有国内航班的权利，由关于履行议员和参议员职权的法律规定。此类一次航班耗费国家预算约1000兹罗提。

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榜单上的其他议员

公民联盟议员罗伯特·多汉以93次航班位居第二。来自同一政治力量的罗伯特·克罗皮夫尼茨基以90次航班位居第三。公民联盟的格热戈日·纳别拉尔斯基进行了83次航班。

来自中间派的米罗斯瓦夫·苏洪和来自左翼的达里乌什·维切雷克各进行了78次国内航班。波兰人民党议员伊雷内乌什·拉希进行了73次航班，法律与公正党的格热戈日·加扎和卡茨佩尔·普瓦任斯基各进行了71次。来自波兰2050党的帕维乌·希利日进行了70次航班。

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