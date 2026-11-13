在波兰，自由与独立联盟议员普热梅斯瓦夫·维普莱尔批评了法律与公正党领导人雅罗斯瓦夫·卡钦斯基提出的、在未来选举中组建右翼力量共同名单的建议。维普莱尔称，这是针对自由与独立联盟的又一次敌对行为，Polsat News报道。

卡钦斯基的建议

卡钦斯基在华沙独立日游行期间谈到了PiS与自由与独立联盟可能开展的合作。他在接受Onet采访时表示，其政党将致力于建立一份大型共同名单，不仅用于参议院选举，也用于众议院选举。

这位PiS领导人还表示，应说服“三个自由与独立联盟”的代表参与这种合作。同时，他指出，独立日游行并不是就此问题进行谈判的合适场所。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

自由与独立联盟的反应

维普莱尔在“Graffiti”节目中表示，他认为卡钦斯基意识到这种联合不可能实现。这位议员称，这类建议本身的出现可能会疏远部分自由与独立联盟选民，他们不希望唐纳德·图斯克或雅罗斯瓦夫·卡钦斯基在政府中拥有影响力。

维普莱尔还表示，自由与独立联盟正接近一个节点，即能够在民调中超过PiS，并成为波兰政治右翼阵营的第一大力量。他还单独评论了右翼政党近期在宪法法庭附近出现一事，称这是对围绕该机构事件的反应，而非政治团结的体现。

关注我们在