美国国务卿马尔科·鲁比奥在访问葡萄牙里斯本期间表示，华盛顿向北约盟友施压、要求其增加国防开支“不是敌对行为”。他强调，更强大的成员国会使联盟本身、盟友关系以及对威胁的威慑更加强大，PBS NewsHour报道。

鲁比奥此次访问葡萄牙是其北约国家之行的一部分，行程还包括冰岛和希腊。他承认，包括葡萄牙在内的较小国家可能难以为大型军事项目筹集资金。但他表示，联盟中的每个国家都必须尽可能强大。

葡萄牙的国防开支

根据北约数据，人口不足1100万的葡萄牙将略高于国内生产总值2%的资金用于国防。该国政府表示，计划将这一比例提高到约3%，其中包括投资于军民两用的民用基础设施。

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鲁比奥赞扬了里斯本为实现北约目标所采取的措施。但计划中的开支水平仍低于美国总统唐纳德·特朗普所要求的国内生产总值5%。这位美国总统曾多次批评盟友国防开支不足，并认为它们将不成比例的负担转嫁给了美国。

关于俄罗斯对乌克兰发动战争的声明

鲁比奥还警告称，俄罗斯联邦——侵略国——自2022年2月24日全面入侵以来对乌克兰发动的战争，其后果存在扩散的风险。他认为，战争可能出现的僵局可能引发欧洲的军事升级，包括在邻近北约国家开展破坏活动。欧洲官员曾指责莫斯科实施破坏和 destabilizing actions，旨在削弱对乌克兰的支持。

美国国务卿表示，特朗普政府将继续努力推动通过谈判解决这场战争，但称这一过程很困难。他补充说，华盛顿不会投入于无法取得进展的进程。该媒体报道，此番表态是在俄罗斯对乌克兰东部发动新的袭击之后作出的，袭击造成30人死亡。

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