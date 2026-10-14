美国国务卿马尔科·鲁比奥将于10月17日至22日访问乌兹别克斯坦撒马尔罕，以及印度孟买和贾姆讷格尔。正如NDTV World报道，美国国务院表示，他将在印度讨论加强两国之间的战略伙伴关系与能源合作。

在印度举行的会谈

美国国务院指出，鲁比奥将与高级官员举行会晤。双方将讨论加强美印战略伙伴关系、地区和全球问题，以及加强能源领域合作的前景。

国务卿还将与商界代表会面，以促进投资和经济合作。这将是鲁比奥自5月以来第二次访问印度；当时，他抵达新德里参加由印度外交部长苏·贾伊尚卡尔主持的四方安全对话机制外长会议。

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行程中还包括贾姆讷格尔，信实公司的炼油厂位于当地。据该媒体报道，这是世界上规模最大的单一厂址炼油厂，日处理原油能力为140万桶。

撒马尔罕C5+1会议

鲁比奥将在撒马尔罕参加C5+1部长级会议，以强调在这一面向美国和中亚国家的外交平台框架内战略合作的作用。

还计划与乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦的高级官员进行双边接触。鲁比奥将由美国商业代表团陪同，该代表团将包括200多名商界代表。

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