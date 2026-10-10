自9月以来，至少3700名来自也门的难民抵达吉布提，其中大多数是妇女和儿童。在也门局势升级的背景下，他们中的大多数抵达了北部的奥博克地区，据德国之声报道。

吉布提面临的压力

9月，伊朗支持的胡塞武装占领了位于曼德海峡最狭窄处的也门佩里姆岛。该海峡连接红海南部入口与亚丁湾，佩里姆岛距离吉布提约20公里。10月初，也门武装部队及其来自沙特阿拉伯的盟友发起反攻。

联合国难民事务高级专员公署正准备向另外1万人提供援助，这些人尚未抵达吉布提。与厄立特里亚接壤的奥博克气候极其干旱，并遭受缺水问题。联合国开发计划署驻吉布提代表亚历山德拉·罗卡萨尔沃表示，当地所有用水都必须经过海水淡化。

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对贸易和埃塞俄比亚的风险

吉布提是红海入口处重要的商业和军事枢纽。美国、中国、法国、意大利和日本均在当地设有军事基地。胡塞武装的推进迄今尚未导致该国民用港口空置，但罗卡萨尔沃表示，船舶保险和再保险费用几乎翻了一番。因此，许多船只不愿使用经由红海和苏伊士运河的航线。

曼德海峡航运受阻可能进一步影响非洲经济体，这些经济体已因霍尔木兹海峡危机面临燃料和化肥短缺及价格上涨。埃塞俄比亚约95%的进出口通过吉布提港口进行，因此尤其依赖这条航线的安全。9月，由提格雷代表领导的叛乱联盟曾短暂向连接吉布提与埃塞俄比亚内陆地区的主要运输走廊推进。

9月中旬，作为联合国安理会非洲非永久成员的刚果民主共和国、利比里亚和索马里举行了紧急会议。它们呼吁确保航行自由，并支持在联合国主持下通过外交途径解决也门危机。

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